Потрите ванну листьями щавеля — через полчаса не узнаете свою сантехнику

Большинство людей привыкли использовать щавель для приготовления разных блюд. Кулинары ценят его за пикантную кислинку: особенно хороши получаются щавелевые щи. Но лишь единицы знают, что это растение может быть полезным и за пределами кухни.

Опытные хозяйки используют щавель для чистки ванны и туалета. Дело в том, что кислота, которая содержится в листьях растения, отлично растворяет известь и ржавчину.

Если загрязнение незначительное: нужно смешать измельченные листья щавеля со стружкой дегтярного мыла и небольшим количеством воды: должная получиться густая паста. Эту смесь нанесите на ватный диск и приложите его к проблемному месту на 30-40 минут. Когда время пройдет, удалите остатки средства и помойте ванну. Если вы имеете дело с застарелыми пятнами, то вместо листьев возьмите щавелевую кислоту, ее можно найти в аптеке.

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Источник: cpykami.ru, vnimanie.pro