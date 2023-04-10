Приятный прогноз: россияне могут рассчитывать на увеличение доходов в 2023 году

Деньги

Фото: Global Look Press

Дело в инфляции. Доходы граждан станут больше.

В последние два года экономика переживает непростые времена. Свой отпечаток оставила пандемия, а также санкции. Однако появилась приятная новость, что россияне могут рассчитывать на увеличение доходов в 2023 году. Об этом заявила директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

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«Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. 

Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями», – поделилась эксперт, пишут «Известия». 

Также нужно добавить, что доходы граждан РФ в этом году могут вырасти на 3% из-за падения инфляции. Однако чтобы вернуться к уровню, который был до пандемии, потребуется около 2-3 лет.

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