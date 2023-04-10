Приятный прогноз: россияне могут рассчитывать на увеличение доходов в 2023 году

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«Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями», – поделилась эксперт, пишут «Известия».

Также нужно добавить, что доходы граждан РФ в этом году могут вырасти на 3% из-за падения инфляции. Однако чтобы вернуться к уровню, который был до пандемии, потребуется около 2-3 лет.