Олимпийский чемпион из Северной Осетии Заурбек Сидаков потерял отца в жуткой аварии

В понедельник утром, 10 апреля, на 540-м километре федеральной трассы «Кавказ» случилось ужасное ДТП. Столкнулись сразу три машины.

В одном из автомобилей, на пассажирском сидении, находился отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Он сильно пострадал: Казбека Сидакова доставили в больницу, врачи несколько часов пытались спасти мужчину, но это не помогло, он скончался.

Знаменитый спортсмен пока никак не прокомментировал это трагическое событие.

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Источник: Telegram-канал Ossetia News