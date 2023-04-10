Денег больше не дадут: как изменятся выплаты для пенсионеров с 1 мая

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Им положены разные выплаты. Однако в мае произойдут изменения, которые связаны не только с пенсией. С 1 мая в стране изменится порядок выплаты пенсий и некоторых льготных пособий.
Отмечается, что теперь пожилые граждане смогут получать свои пенсии только с помощью Почты России. Такой закон президент России Владимир Путин уже подписал.
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«С 1 мая 2023 года получить пенсию и социальные пособия наличными можно будет только в отделениях Почты России. Кассы других организаций не будут больше выдавать выплаты. Если вы получаете пенсию или пособия на дому, то ничего не изменится.
В положенный срок их точно так же, как и раньше, будет доставлять сотрудник Почты России. Если кто-то получает за вас выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность надо будет переоформить», —цитирует Life.ru слова партнера юридической компании PG Partners Светланы Петриковой.
Также эксперт добавила, что все выплаты, которые должны были быть выплачены в первых числах мая, будут зачислены на счета граждан уже в конце апреля. Это связано с грядущими майскими праздниками.