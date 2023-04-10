Денег больше не дадут: как изменятся выплаты для пенсионеров с 1 мая

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Им положены разные выплаты. Однако в мае произойдут изменения, которые связаны не только с пенсией. С 1 мая в стране изменится порядок выплаты пенсий и некоторых льготных пособий.

Отмечается, что теперь пожилые граждане смогут получать свои пенсии только с помощью Почты России. Такой закон президент России Владимир Путин уже подписал.