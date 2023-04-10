Как сварить безумно вкусные креветки: так их готовили в советских ресторанах Москвы

Мясо креветок ценится гурманами за отличный вкус и неоспоримую пользу для организма. Оно богато легкоусвояемым белком, витаминами и минералами.

Морепродукты входят в состав многих блюд. Имейте пару пачек креветок в морозильнике и вам всегда будет чем удивить гостей. Их можно добавлять в соусы, обжаривать во фритюре, тушить и запекать. Но на это не всегда есть время. Если вы хотите получить отличный результат без особых хлопот, то воспользуйтесь этим рецептом.

Вам потребуется: 300 грамм размороженных креветок, 1 литр воды, душистый перец 4 горошины, черный перец — 4–5 горошин, 2 лавровых листа, 2 гвоздики, 2 зубка чеснока, пара лимонных долек, щепотка острого красного перца, 1 чайная ложка сушеного укропа или веточка свежей зелени, соль по вкусу.

Налейте воду в кастрюлю, положите в нее горошины черного и душистого перца, лавровый лист, гвоздику, укроп и соль — поставьте на огонь. Когда вода закипит, мощность плиты нужно убавить до минимума, подождать 5 минут и добавить в емкость креветки, чеснок, лимон и острый перец. Варите морепродукты около 5 минут, затем уберите кастрюлю с плиты и дайте креветкам остыть. После этого их можно доставать и подавать к столу.

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Источник: povarenok.ru