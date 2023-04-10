Как проверить овощи и фрукты на пестициды в домашних условиях: простой тест за 10 минут

Никогда нельзя быть до конца уверенным в качестве фруктов и овощей из магазина. Многие производители для повышения урожая используют специальные химикаты. Их избыток очень негативно влияет на здоровье человека. Распознать опасный фрукт сложно. Пока вы его не принесли домой — можно ориентироваться только на внешний вид, а он бывает обманчив.

Узнать количество пестицидов, которое содержится в том или ином продукте, можно только в лаборатории. Если точные цифры для вас не играют важной роли, то выявить наличие химикатов можно и в домашних условиях.

Для теста вам понадобится одна столовая ложка пищевой соды и литр питьевой воды. Смешайте ингредиенты и поместите в полученный раствор предварительно помытые овощи. Оценить результат можно будет через 10 минут. Если вода стала мутной, пожелтела или покрылась пленкой — значит, производитель переусердствовал с химикатами.

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Источник: povarenok.ru