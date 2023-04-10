Авокадо созреет быстрее: просто положите его рядом с этим фруктом

Бывает, что в магазине нет авокадо подходящей кондиции: плоды либо твердые, как камень, либо уже почернели. Твердому авокадо нужно полежать несколько дней, а чересчур мягкий фрукт нужно употреблять немедленно.

Если вы оказались в ситуации, когда под рукой только зеленые плоды, а спелый авокадо нужен уже завтра, — спасти ситуацию можно с помощью обычных яблок. Просто положите фрукты рядом друг с другом: от такого соседства авокадо созреет намного быстрее.

Дело в том, что яблоки выделяют большое количество этилена, который влияет на скорость созревания некоторых фруктов и овощей. Чем спелее будут яблоки, тем больше этилена они отдадут.

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Источник: mentoday.ru