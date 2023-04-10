В магазинах выстроятся очереди, народ скупает все подряд: объявлено о новом скачке цен на продукты – апрель ударил наотмашь

Рубль в последние недели неуклонно уступает в цене мировым валютам. С начала года рубль подешевел практически на 20 процентов по отношению к доллару и евро. Рекордным падением национальной валюты отметился и апрель.
Люди, не следящие за курсом рубля и равнодушные к тому, что происходит валютных торгах, почувствуют не себе ослабление рубля. Экономисты прогнозируют новое повышение цен, в первую очередь, на продукты. Потому что именно они быстрее всего реагируют на изменения на рынках.
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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова прогнозирует рост цен на продукты и товары с коротким сроком хранения, быстро поступающие в торговлю.
Скорее всего, в магазинах выстроятся очереди. Люди начнут скупать продукты, пока цены на них не успели взлететь до небес.
По материалам 1prime.ru.