В магазинах выстроятся очереди, народ будет скупать все подряд: объявлено о новом скачке цен на продукты — апрель ударил наотмашь

Рубль в последние недели неуклонно уступает в цене мировым валютам. С начала года рубль подешевел практически на 20 процентов по отношению к доллару и евро. Рекордным падением национальной валюты отметился и апрель.

Люди, не следящие за курсом рубля и равнодушные к тому, что происходит на валютных торгах, почувствуют не себе ослабление рубля. Экономисты прогнозируют новое повышение цен в первую очередь на продукты. Потому что именно они быстрее всего реагируют на изменения на рынках.

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