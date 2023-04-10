Простой способ избавиться от запаха из мусорного ведра: пропитайте этим ватный диск — квартира наполнится приятным ароматом

Устранить неприятный запах из мусорного ведра можно буквально за секунды. Ваш дом наполнится приятным и любимым ароматом, если вы используете это весьма простое средство.
Разумеется, ведро нужно сначала вымыть, удалив источники неприятного запаха. А уже затем предпринять все, чтобы они не образовывались вновь. В частности, следить за тем, чтобы мусор падал строго в пакет.
Ну, а для того, чтобы мусорное ведро источало исключительно позитивно-ароматное амбре, достаточно обычного ватного диска и эфирного масла, запах которого вызывает исключительно приятные ассоциации.
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Один или два ватных диска нужно пропитать эфирным маслом, для этого хватит пары-тройки капель, и положить на дно мусорного ведра. И уже после опустить в него новый мусорный пакет.
Приятный запах будет наполнять кухню и квартиру в течение довольно продолжительного времени. Когда придет время менять мусорный пакет, смените и ватный диск.
По материалам belnovosti.by