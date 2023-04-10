Простой способ избавиться от запаха из мусорного ведра: пропитайте этим ватный диск — квартира наполнится приятным ароматом

Устранить неприятный запах из мусорного ведра можно буквально за секунды. Ваш дом наполнится приятным и любимым ароматом, если вы используете это весьма простое средство.

Разумеется, ведро нужно сначала вымыть, удалив источники неприятного запаха. А уже затем предпринять все, чтобы они не образовывались вновь. В частности, следить за тем, чтобы мусор падал строго в пакет.

Ну, а для того, чтобы мусорное ведро источало исключительно позитивно-ароматное амбре, достаточно обычного ватного диска и эфирного масла, запах которого вызывает исключительно приятные ассоциации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».