Как отмыть плиту от закоренелой грязи: уксус, вода и соль — все само отойдет

Для того, чтобы отмыть плиту от жуткого нагара, не обязательно покупать в магазине дорогущие средства. Достаточно воспользоваться народным средством — так, как делали наши бабушки и дедушки.

Готовим чудо-раствор: налейте в кастрюлю 250 миллилитров воды и добавьте две столовые ложки соли. Прокипятите пять минут.

В другой емкости разведите 2 столовые ложки пищевой соды, 5 столовых ложек уксуса, 1 столовую ложку моющего средства для посуды.

Затем смешайте два раствора и окуните в него съемные части плиты. Также налейте средство на поверхность плиты и оставьте на несколько часов.

Тереть ничего не нужно, все отмоется само. Вам только придется убрать грязь губкой для мытья посуды.

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