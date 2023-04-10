Какой популярный режим стирки часто ломает машинку — убивают бактерии

Практически на всех современных стиральных машинках есть режим быстрой стирки: на 30 минут. Однако эксперты уверены, что часто стирать таким образом нельзя, так как машинка сломается.

Все дело в низких температурах. Как правило, на быстром режиме градусы устанавливаются не выше 40. И этого недостаточно, чтобы убить бактерии.

В итоге в стиралке начинают размножаться микроорганизмы, которые способны убить машинку за короткий период времени.

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