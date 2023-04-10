Есть на каждой кухне, покупать ничего не придется: три простых способа окрасить яйца к Пасхе — без химии и луковой шелухи

Пасхальные яйца

Пасхальные яйца. Фото: Global Look Press

Советы для тех, кто уже начал готовиться к празднованию Пасхи.

В ближайшее воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут праздновать Пасху. Наступившая неделя — период активной подготовки к ней.

В эти дни принято красить яйца. Большинство это делает с помощью луковой шелухи — это просто, безопасно и экологично.

Но есть еще как минимум три способа, которые помогут сделать пасхальные яйца яркими и красочными.

Приобрести насыщенный розовый оттенок поможет свекла. Для этого нужно положить сваренные яйца в натуральный свекольный сок и оставить на 8-10 часов.

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Красивого зеленого оттенка яиц поможет добиться зеленый чай. Упаковку чая нужно заварить в литре воды. Через пять минут слить воду и положить в нее яйца. Чем дольше они пробудут в заварке, тем ярче и насыщеннее будет цвет. Можно оставить яйца на сорок минут, а можно — на несколько часов.

Окрасить яйца в желтый цвет поможет приправа куркума. Нужно развести в литре воды три ложки куркумы. Затем в раствор опустить яйца и подождать минимум 15 минут. Чем дольше время ожидания, тем насыщеннее будет цвет яиц.

По материалам belnovosti.by.

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