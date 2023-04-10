Не выбрасывайте чайные пакетики - ототрут даже сильный нагар на сковородке

Опытные хозяйки не выбрасывают использованные чайные пакетики, так как ими можно оттереть жир с тарелок, кастрюль и сковородок.
Попробуйте помыть ими посуду - вы удивитесь эффекту.
Если же грязь закоренела, то забросьте несколько использованных чайных пакетиков в кастрюлю, налейте воды и прокипятите. Затем оставьте на один час.
После - потрите стенки кастрюли губкой для мытья посуды, грязь отпадет. То же самое можно сделать и со сковородкой.
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