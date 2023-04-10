Этим знакам зодиака лучше помолчать: могут наговорить лишнего

Таролог Наталья Кувыкина рассказала о том, что 10 апреля Рыбам, Скорпионам и Ракам нужно проявить выдержку и терпение в общении с близкими людьми.
Особенно стоит взвешивать слова в разговоре со вторыми половинками. Многие из них почувствуют холодок в отношениях, поэтому вероятность конфликтов вырастет в разы.
«Эти знаки могут наговорить много лишнего своим близким и окружающим, что в итоге приведет к конфликтам», — предостерегла таролог.
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Источник: vnimanie.pro