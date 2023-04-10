Как аккуратно почистить рыбу, чтобы не отмывать кухню от чешуи — крутой способ

Кулинары придумали гениальный способ, который кардинально упростит задачу. Рыбу надо чистить обычной теркой!

Для этого положите терку так, что сверху оказалась колючая сторона. И аккуратно трите по ней рыбу. Чешуя очень легко отойдет от рыбы, не оставив грязи вокруг.

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