Объявлен курс доллара на новую неделю: люди схватились за головы

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Это признает даже правительство.

Экономические аналитики заявляют, что на новой неделе, с 10 апреля, курс доллара продолжит набирать обороты. А это значит, что рубль просядет еще больше.

«Девальвация рубля продолжится, это признает даже правительство, которое недавно пересмотрело прогноз по средней стоимости доллара в текущем году на уровне 77 рублей», — заявил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

На этой неделе, по мнению эксперта, «американец» может подорожать до 85 рублей.

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