Объявлен курс доллара на новую неделю: люди схватились за головы

Экономические аналитики заявляют, что на новой неделе, с 10 апреля, курс доллара продолжит набирать обороты. А это значит, что рубль просядет еще больше.

«Девальвация рубля продолжится, это признает даже правительство, которое недавно пересмотрело прогноз по средней стоимости доллара в текущем году на уровне 77 рублей», — заявил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.