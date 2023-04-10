Объявлен курс доллара на лето 2023 года - рубль в штопоре, названы цифры

Рубль продолжает проседать с марта этого года. Аналитики утверждают, что наша валюта повторяет судьбу прошлого года, когда все скатилось назад.

При этом в ближайшем будущем меняться пока ничего не будет. По мнению экспертов, доллар продолжит расти и летом 2023 года.

«Ослабление российской валюты в июле-августе (а это традиционно слабые месяцы для рубля) вновь возобновится и, возможно, даже ускорится. Вероятно, до 88-93 за доллар США», - заявил аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Пока же доллар стоит на Московской бирже 80,97 рубля, евро —88,13.

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