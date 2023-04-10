Рубль рухнул, цены в магазинах вверх: резкий рост цен неизбежен - эксперты о товарах, которые подорожают уже в апреле

Рубль в последние две недели заметно ослаб. Он подешевел на шесть процентов по отношению к доллару, а с начала года - на 19 процентов. По отношению к евро рубль стал дешевле на 7 и 21 процент соответственно. По данным Росстата, уровень инфляции с начала года составил уже 1,6 процента.

Разумеется, падение рубля не может не отразиться на ценах на товары. По словам экономистов, уже в апреле ожидается повышение цен, в первую очередь, на импорт.