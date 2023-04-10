94 и 100: эксперт озвучил курс евро и доллара на наступившей неделе – неприятные сюрпризы впереди

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После этого будет новое снижение: евро, доллар и юань будут торговаться на отметках 94,00 руб., 100,00 руб. и 13,45 соответственно.

Напомним, ранее аналитики советовали гражданам не торопиться покупать валюту сейчас, а дождаться конца апреля.