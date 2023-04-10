94 и 100: эксперт озвучил курс евро и доллара на наступившей неделе – неприятные сюрпризы впереди

Евро и доллары

Евро и доллары. Фото: Global Look Press

Финансовый аналитик рассказал, к чему готовиться.

Эксперты в области финансов уверены, что тренд на падение курса рубля сохранится и на наступившей неделе. Аналитики пока не видят предпосылок для того, чтобы национальная валюта начала укрепляться.

«Если в ближайшие дни ЦБ откажется применять ограничительные меры для стабилизации курса рубля, то новыми целевыми уровнями для валют выступят 83,5-84 рубля за доллар, 92,6 рубля за евро и 12,5-12,7 рубля за юань», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

После этого будет новое снижение: евро, доллар и юань будут торговаться на отметках 94,00 руб., 100,00 руб. и 13,45 соответственно.

Напомним, ранее аналитики советовали гражданам не торопиться покупать валюту сейчас, а дождаться конца апреля.

Читайте также