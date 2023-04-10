Доллар не будет стоять на месте: объявлен убийственный курс «американца» на 10 апреля

Американский доллар не стоит на месте: валюта рвется вверх. И пока снижать планку не собирается. Центральный Банк России установил на 8-10 апреля официальный курс доллара на уровне 82,39 рубля, что на 1 рубль 73 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на целых 2 рубля 16 копеек, до 90,28 рубля.
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При этом аналитики в сфере финансов уверены, что это далеко не предел триумфа американского доллара. Вопрос только в том, когда ждать падения. А оно, как считают, эксперты, неминуемо случится. Пока же, согласно мнению аналитиков, доллар вполне может повторить прошлогодний рекорд — весной 2022 года «американец» стоил 121 рубль. Такие показатели доллар может выдать в ближайшие год-полтора.
Тем временем, экономист Никита Кричевский рассказал, когда доллару наступит конец.