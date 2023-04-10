Доллар не будет стоять на месте: объявлен убийственный курс «американца» на 10 апреля

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом аналитики в сфере финансов уверены, что это далеко не предел триумфа американского доллара. Вопрос только в том, когда ждать падения. А оно, как считают, эксперты, неминуемо случится. Пока же, согласно мнению аналитиков, доллар вполне может повторить прошлогодний рекорд — весной 2022 года «американец» стоил 121 рубль. Такие показатели доллар может выдать в ближайшие год-полтора.

Тем временем, экономист Никита Кричевский рассказал, когда доллару наступит конец.

По материалам ТАСС, News.ru