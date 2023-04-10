Вы ахнете, когда узнаете, какую приправу используют хозяйки для мытья полов: чистота и дезинфекция без химии!

Многие хозяйки знают немало секретов, как вести быт без ущерба для кошелька. Особенно в нынешние непростые времена, когда цены в гипермаркетах растут как на дрожжах. Есть лайфхак, как помыть полы до скрипа и продезинфицировать, не используя дорогущую и хлорсодержащую химию, а наоборот – принести пользу дому.

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Опытные хозяйки добавляют в ведро приправу – лавровый лист. Его свойства известны с древних времен: он и защищает от насекомых, включая надоедливых комаров, и дезинфицирует, и благотворно влияет на дыхательную систему человека. А еще отлично справляется с грязью. Вот рецепт: три листа измельчите до крошки, залейте в ведре горячей водой, дайте настояться 5 минут. А теперь приступайте к мытью и ахнете от полученного результата!

По материалам сайта Vnimanie.pro