Доллар будет по 120: уже известно, когда

Апрель стал месяцем испытаний для отечественной валюты. Так сильно рубль еще не падал в течение года по отношению к доллару. С апреля 2022-го «американец» возрос выше 83 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, многие экономисты предупреждают, что это не предел. В частности, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует в ближайшие год-полтора, что доллар повторит прошлогодний рекорд – весной 2022 года он стоил 121 рубль.

«Зеленый» по 110–120 рублей прогнозирует и аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Эксперт видит причину ослабления отечественной валюты в проблемах с бюджетом. Поскольку чем выше доллар, тем больше рублей он приносит при экспорте товаров.

По материалам сайта News.ru