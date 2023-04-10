«Не стоит ожидать, что курс вернется»: вот что финансист Самойленко предрек доллару в ближайшие дни

С марта доллар держит в напряжении рубль, устраивая ему качели, а теперь и вовсе отбросил на год назад. Например, на Мосбирже 7 апреля доллар уже перевалил за 82 рубля, что произошло впервые с 14 апреля 2022 года. Это очередной рекорд, который демонстрирует «американец», но то ли еще будет?

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Финансист Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency, считает, что в ближайшие дни ослабление рубля продолжится. Оно не будет стремительным, а вновь уподобится качелям.

«В какой-то момент национальная валюта наверняка закрепится на новых отметках или откатится, но это будет уровень выше 80 рублей за доллар. Не стоит ожидать, что курс вернется в диапазон до 75-80 рублей. А затем ослабление продолжится и доллар может вырасти к 85 рублям, а евро может стоить 93-94 рубля», - считает эксперт.

По материалам сайта mk.ru