Полки пустеют: люди делают запасы этих продуктов – безбожно дорожают!

Весной свои плодово-овощные запасы заканчиваются, а до нового урожая еще далеко. Поэтому на полки супермаркетов начинает поступать импортное. И в апреле уже зафиксировано подорожание картошки и лука.

Россияне спешат делать запасы, пока цены безбожно не взлетели. А рост уже зафиксирован, но то ли еще будет.

«Отечественные запасы на исходе, рынок заполняет импортный. К концу апреля из Египта рублей 70 за килограмм, а к середине мая молодая картошка из Азербайджана не меньше 100 рублей», - цитирует брянского фермера сайт mk.ru.

Причем, репчатый лук с начала года уже успел серьезно взлететь в цене – на все 67%. Но это не значит, что в апреле его стоимость не изменится. Он в зоне риска.

Также будут дорожать молочные продукты, в частности, молоко ждет рост на целых 10%. Кроме того, накануне садово-огородного сезона подскочила рассада в среднем на 20%. Примерно на столько же подорожала домашняя птица - дачникам придется раскошелиться, если захотят в этом году держать цыплят, гусей или уток.