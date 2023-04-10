Положите это в лунки: как правильно подготовить грядки для выращивания огурцов

Опытные дачники рассказали, что нужно положить в лунки до посадки огурцов. Как известно, данный овощ любит органику. Поэтому грядки нужно подготовить, чтобы получился хороший урожай.

Чтобы огурцы давали крупные плоды, грунт должен быть богат на удобрения. Опытные огородники помещают на глубину 40 сантиметров слой органики: прошлогоднюю траву, сено или солому, пишет портал «Белновости».