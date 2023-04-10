Положите это в лунки: как правильно подготовить грядки для выращивания огурцов

Опытные дачники рассказали, что нужно положить в лунки до посадки огурцов. Как известно, данный овощ любит органику. Поэтому грядки нужно подготовить, чтобы получился хороший урожай.
Чтобы огурцы давали крупные плоды, грунт должен быть богат на удобрения. Опытные огородники помещают на глубину 40 сантиметров слой органики: прошлогоднюю траву, сено или солому, пишет портал «Белновости».
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
Далее садоводы подкладывают аммиачную селитру и закрывают почвой. Через две недели формируют лунки. В каждую дополнительно кладут калийную подкормку и немного азота. Этого должно хватить на весь цикл роста огурцов.