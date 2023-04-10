Глоба дал тревожный прогноз: с 10 по 16 апреля опасно!

Наступившая неделя с 10 по 16 апреля не будет спокойной, как бы того ни хотелось людям после череды бурных семидневок. Об этом срочно предупредил астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы. Эксперт по звездам дал свой прогноз на вторую неделю месяца, и в нем полно слов про тревожные дни.

«Скандалы, интриги и расследования будут будоражить умы всю неделю. А еще извечные вопросы: «кто прав и кто виноват?». Но не спешите рубить с плеча. Очевидное впоследствии вполне может оказаться мутным, а стопроцентное - пустышкой. Идите своим путем! Объединяйте единомышленников и держитесь собственной линии», - обращается к людям Глоба-младший.

К тому же по-прежнему сохраняется угроза катаклизмов. Более того, она будет нависать над человечеством вкупе с общественным неспокойствием.

«Опасность стихийных и природных сюрпризов никуда не уходит. Сюда же прибавляется неспокойствие общественное. Не следуйте за стихией толпы - сохраняйте разумность индивида», - просит астролог.

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