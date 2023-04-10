Не спешите выбрасывать листья: названы неожиданные полезные свойства черешни

Диетолог Антон Брыкин назвал полезные свойства листьев черешни. По его словам, сама ягода, как известно, богата витамином С, но в ее листьях этого вещества еще больше. Поэтому эксперт посоветовал не выбрасывать их после мытья ягод.
Разумеется, есть их не стоит, но их можно хорошенько вымыть и добавлять в чай. Также можно готовить из листьев черешни настой. Это хорошо помогает при простуде, пишет «МК».
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В 100 граммах черешни содержится около 20% суточной дозы витамина, напомнил Брыкин. Полезного вещества также много в землянике и клубнике. Черешня богата и кобальтом, кремнием, калием, аналогом мелатонина.
В целом черешня обладает небольшим седативным эффектом, способствует правильному пищеварению, помогает при запорах, нормализует сердечный ритм, снижает риск тромбозов.