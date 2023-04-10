Для самых ленивых: рецепт легендарного пирога Ивлева — готовить не больше часа

Хозяйкам рассказали рецепт легендарного пирога шеф-повара Константина Ивлева. Главная особенность этого блюда в том, что его довольно быстро готовить, а для выпечки вам не нужна будет мука. Только лаваш, сыр, колбаса и еще несколько ингредиентов.

Вам понадобятся:

лаваш — 300 г;

творог — 400 г;

куриное яйцо — 4 шт.;

сыр тертый — 200 г;

сливки — 250 мл;

оливки — 80 г;

салями — 100 г;

оливковое масло — 1-2 столовые ложки;

соль и перец — по вкусу.

Для начала в большой емкости разомните вилкой творог, добавьте яйца, сыр и оливки. Все перемешайте до однородной массы.

Далее поделите лаваш на широкие полосы, сложите друг на друга и нарежьте соломкой. Такую лапшу надо соединить с творожной массой. Затем добавить измельченную салями, соль и перец. Далее массу залить сливками и перемешать.

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В форму для запекания выложите смесь. Утрамбуйте ее так, чтобы края были ровными и гладкими. Сверху блюдо можно слегка сбрызнуть оливковым маслом. Готовить блюдо нужно при 170 градусов около 45 минут. После приготовления подавайте вкуснятину к столу.