Иногда лучше отказаться: названы опасные особенности воды — не нагружайте почки и сердце

Слишком частое употребление жидкости может привести к опасным для здоровья последствиям. Большое количество воды усиливает нагрузку на сердце, почки и легкие. В некоторых случаях переизбыток жидкости приводит к отеку мозга. Эксперт Роман Подобедов рассказал, в каких случаях лучше отказаться от воды.

Он напомнил, что суточная норма потребления складывается из всех безалкогольных напитков, а не только одной воды. Из-за незнания этого факта у многих происходит перенасыщение. Отсюда тошнота, рвота и чувство недомогания.

Эксперт подчеркнул, что в суточную норму входит и та жидкость, которая содержится в еде. Например, во многих овощах и фруктах до 95 процентов объема — это вода.