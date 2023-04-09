Материал капризный, но средство поможет: как привести в порядок замшевую обувь

Замшевая обувь выглядит стильно и красиво. Туфли, сапоги, ботильоны из этого материала практически никогда не выходят из моды. Однако необходимо помнить, что при активной носке замша покрывается большим количеством грязи и пыли. Ее очень сложно удалить с обуви, обычная вода здесь не поможет.

Однако не стоит отчаиваться. Эксперты рассказали, как вернуть любимой обуви привлекательный вид. Способ простой, это средство есть дома у каждого.

Речь идет о белом уксусе. Нужно слегка смочить мягкую ткань этим раствором и аккуратно протереть место загрязнения. Предварительно обувь нужно как следует натереть щеткой и специальным ластиком для замшевой обуви.