Материал капризный, но средство поможет: как привести в порядок замшевую обувь

Замшевая обувь выглядит стильно и красиво. Туфли, сапоги, ботильоны из этого материала практически никогда не выходят из моды. Однако необходимо помнить, что при активной носке замша покрывается большим количеством грязи и пыли. Ее очень сложно удалить с обуви, обычная вода здесь не поможет.
Однако не стоит отчаиваться. Эксперты рассказали, как вернуть любимой обуви привлекательный вид. Способ простой, это средство есть дома у каждого.
Речь идет о белом уксусе. Нужно слегка смочить мягкую ткань этим раствором и аккуратно протереть место загрязнения. Предварительно обувь нужно как следует натереть щеткой и специальным ластиком для замшевой обуви.
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После того, как ваша обувь высохнет от белого уксуса, ее можно обработать бритвой. Для этого с осторожностью пройдитесь по поверхности, после этого почистите замшу мягкой щеткой, пишет портал «Своими руками».
В конце вам нужно будет нанести на обувь защитный спрей для обработки замши. Спрей поможет оттолкнуть грязь и воду. Если следовать этим простым рекомендациям, можно увеличить срок службы любимой обуви.