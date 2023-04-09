Проблема решится быстро: воткните гвоздику в разрезанный лимон — избавитесь от надоевшей проблемы в доме

Лимоны

Лимоны. Фото: Global Look Press

Такое средство отпугнет надоедливых комаров и мошек.

Назван эффективный способ борьбы с надоедливыми комарами. И речь идет не о спреях или специальных пластинках. Эту проблему можно решить, воткнув гвоздику в разрезанный свежий лимон.

Это поможет предотвратить появление насекомых в доме. Положите лимон на прикроватную тумбочку. Предварительно надо разрезать плод на две части и воткнуть в него гвоздику. 

Такое средство точно отпугнет комаров и мошек. Насекомые не появятся даже при включенном свете ночью, пишут «Белновости».

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Лимон с гвоздикой могут стать еще и натуральным освежителем воздуха. Оба компонента будут испускать приятный запах, который облегчит дыхание жильцов. Помимо этого, лимон и гвоздика станут источником приятного аромата. И вам не нужно будет тратиться на освежитель воздуха. 

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