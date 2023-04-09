Проблема решится быстро: воткните гвоздику в разрезанный лимон — избавитесь от надоевшей проблемы в доме

Назван эффективный способ борьбы с надоедливыми комарами. И речь идет не о спреях или специальных пластинках. Эту проблему можно решить, воткнув гвоздику в разрезанный свежий лимон.

Это поможет предотвратить появление насекомых в доме. Положите лимон на прикроватную тумбочку. Предварительно надо разрезать плод на две части и воткнуть в него гвоздику.

Такое средство точно отпугнет комаров и мошек. Насекомые не появятся даже при включенном свете ночью, пишут «Белновости».