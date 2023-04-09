Будут плодоносить до осени: самый лучший сорт помидоров — выдержит любую погоду

Опытные дачники рассказали о самом лучшем сорте помидоров, который будет плодоносить до самой осени. По словам специалистов, уже сейчас стоит запастись этими семенами.

Если вы хотите вырастить крупные и мясистые помидоры, то в этом случае рекомендуется выбирать сорт под названием «Большой Зак». Как объяснили дачники, он отличается высокими кустами, которые могут вырастать до двух метров в высоту. Это растение необходимо будет подвязывать, предупредили специалисты.

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Преимущество сорта состоит в высокой урожайности. Так, всего один квадратный метр растения может дать до 30 килограммов помидоров. Вес плода может доходить до 700 граммов, подчеркивает портал Tut-news.ru.