Скроют любые недостатки: четыре идеальных платья для каждой женщины — будете в тренде

Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, нужно знать особенности своей фигуры и то, что сейчас находится в тренде. Эксперты назвали четыре лучших платья для любой женщины, которые скроют любые недостатки фигуры.

Стилисты посоветовали обратить внимание на платье на запахе. Эксперты рекомендуют выбирать модели из струящегося атласа. С помощью таких интересных платьев можно создать необычный образ. Удачными и универсальными также считаются платья-рубашки, легко трансформирующиеся в А-силуэт.

Скрыть живот и лишнюю полноту помогут платья на завышенной талии. Такой красивый наряд уберет любые несовершенства, пишет The Voice.

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Уделите внимание платьям с драпировкой. Эти модели, как подчеркивают стилисты, помогают визуально выровнять силуэт благодаря дополнительной ткани и делают фактуру одежды более сложной.