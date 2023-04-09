Возьмите ложку чая: рецепт для сильных и крепких волос — полезная процедура

Ухоженные волосы у женщины — это всегда привлекательно. Для поддержания их здорового вида существует масса салонных процедур, масок, бальзамов. Однако не всем красавицам они могут быть доступны из-за высокой цены. Кроме того, иногда качества этих средств и процедур оставляют желать лучшего.

Хорошо, что со времен наших бабушек и прабабушек сохранилось много народных рецептов по уходу за волосами. С помощью копеечных средств можно привести в порядок свои локоны, не тратя на это много денег, нервов и сил.

В том числе, речь идет об обычном чае. Его приятно не только пить, но и использовать в качестве средства по уходу за волосами, пишет Voice.

Итак, залейте столовую ложку зеленого чая двумя стаканами кипяченой воды. Через полчаса крепкий настой будет готов. Остудите его до комфортной температуры, ополосните волосы после мытья вместо кондиционера или любимого бальзама. Регулярно повторяйте эту процедуру. В скором времени волосы станут гораздо гуще и крепче.