Нужно всего 100 миллилитров: добавьте это в котлеты, и они станут ароматными, сочными и пышными – маленькая хитрость

Не секрет, что сочные котлеты гораздо вкуснее тех, что суховатые, приготовленные из нежирного мяса. Однако спасти ситуацию можно, даже если вы предпочитаете готовить это блюдо исключительно из постного и слегка суховатого сырья.
Выручит обычная сильногазированная минеральная вода. На 600-700 граммов фарша достаточно всего 100 миллилитров воды.
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Котлеты будут еще вкуснее и сочнее, если газированную воду заранее смешать со специями и лимонным соком. Пусть смесь немного настоится, а затем ее нужно добавить в фарш и тщательно перемешать.
Котлеты получатся такими, что все будут хвалить того, кто их готовил, и выведывать секретный рецепт.
По материалам belnovosti.by.