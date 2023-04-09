Нужно всего 100 миллилитров: добавьте это в котлеты, и они станут ароматными, сочными и пышными – маленькая хитрость

Котлеты будут еще вкуснее и сочнее, если газированную воду заранее смешать со специями и лимонным соком. Пусть смесь немного настоится, а затем ее нужно добавить в фарш и тщательно перемешать.

Котлеты получатся такими, что все будут хвалить того, кто их готовил, и выведывать секретный рецепт.

По материалам belnovosti.by.