Все зеркала в доме будут блестеть: фишка в зеленом чае – как это работает

Раскрыто еще одно положительное свойство зеленого чая. С его помощью, оказывается, можно до блеска натереть зеркала и стеклянные поверхности. Не останется ни одного развода, следа и даже маленького пятнышка.

Как это работает? Зеленый чай нужно заварить довольно крепко, затем в чашку с ним добавить чайную ложку соли. Полученную жидкость нужно развести водой в пропорции один к одному.

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