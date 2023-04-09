Все изменится уже завтра: что будет с курсом рубля через несколько часов – доживем до 10 апреля

Рубль на минувшей неделе со 2 по 7 апреля демонстрировал свою неустойчивость по отношению к основным мировым валютам - евро, доллару и юаню.

Рубль неуклонно снижался на торгах на Московской валютной бирже. В итоге, на выходные дни - 8 и 9 апреля Центробанк установил следующий курс: доллар - 82,3988 рубля, евро - 90,2892 рубля, юаня - 11,9582 рубля.

Но уже завтра, в понедельник, 10 апреля, на торгах все может измениться. Уже через несколько часов торги будут открыты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».