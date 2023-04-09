Судный день: назван период в апреле, когда курс рубля переломится – уже известна дата, когда все побегут снимать деньги

Национальная валюта в марте и апреле не радует. Рубль на биржевых торгах постоянно уступает евро и доллару, лишь иногда отыгрываясь. Но тем не менее, в апреле случился отказ на несколько позиций.
Финансисты, правда, не склонны думать о том, что вот-вот настанет судный день для рубля, и он рухнет до каких-то жутких значений. Напротив, аналитики не советуют россиянам прямо сейчас бежать в банки и скупать валюту, пока она окончательно не взлетела в цене.
Многие демонстрируют позитивный настрой, считая, что уже к концу апреля курс рубля более-менее стабилизируется.
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«Покупки валюты под майские праздники сейчас принесут убыток, поскольку рубль еще укрепится к доллару. Покупать стоит ближе к окончанию месяца. 28 апреля будут платить апрельский налог нефтяные компании, под это дело они будут продавать валюту», - отметил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.
Аналитик считает, что это повлияет на курс рубля. Национальная валюта подрастет в цене.
По материалам 1prime.ru.