Судный день: назван период в апреле, когда курс рубля переломится – уже известна дата, когда все побегут снимать деньги

Национальная валюта в марте и апреле не радует. Рубль на биржевых торгах постоянно уступает евро и доллару, лишь иногда отыгрываясь. Но тем не менее, в апреле случился отказ на несколько позиций.

Финансисты, правда, не склонны думать о том, что вот-вот настанет судный день для рубля, и он рухнет до каких-то жутких значений. Напротив, аналитики не советуют россиянам прямо сейчас бежать в банки и скупать валюту, пока она окончательно не взлетела в цене.

Многие демонстрируют позитивный настрой, считая, что уже к концу апреля курс рубля более-менее стабилизируется.

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