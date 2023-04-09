Все срочно рванули в банк за валютой: эксперты назвали сроки, когда лучше всего покупать евро и доллары для майских каникул

Тем, кто планирует на майские праздники отправиться в путешествие за пределы России, финансовые аналитики не советуют торопиться с покупкой валюты.

Время еще есть. Рубль сейчас падает, так что приобретать евро и доллары нецелесообразно, есть риск нанести убыток семейному бюджету.

Эксперты рекомендуют дождаться конца апреля. Обещают, что к этому моменту курс валют должен стабилизироваться. Рубль вернет себе утраченные позиции.

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