Печальный прогноз: доллар взлетит на новой неделе - рубль отброшен

Экономические эксперты заявили, что в настоящий момент курс рубля отброшен почти на год назад. Котировки сейчас такие же, как и в 2022-м.

Причем в ближайшее время наша валюта продолжит проседать. Аналитик TeleTrade Алексей Федоров считает, что главной причиной укрепления доллара является отыгрыш валютным рынком мартовского снижения цены на энергоносители.

«Кроме того, на рынке сейчас много обсуждают вклад в ослабление курса выплаты компании Shell 95 млрд. рублей за долю в проекте Сахалин-2», - заявил он.

Доллар сейчас стоит 82,5 рублей, а евро – 90. И пока это не предел.

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