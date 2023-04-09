Добавьте это в фарш, и котлеты станут пышными, сочными и не развалятся: простейший ингредиент, чтобы угодить всем

Котлетки, случается, подводят тех, кто их готовит. То развалятся во время жарки, то станут бесформенными прямо на сковороде.
Чтобы избежать таких неприятностей, в мясной фарш для котлет нужно добавить всего один простейший ингредиент. И сразу все изменится в лучшую сторону - блюдо станет идеальным.
Этот ингредиент - всего лишь крахмал. Он не утяжеляет фарш, делая котлеты легкими, воздушными, мягкими и очень аппетитными на вид.
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Но всего должно быть в меру. На 500 граммов фарша нужно добавить не больше 2,5-3 столовых ложек крахмала.
По материалам belnovosti.by.