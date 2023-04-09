Добавьте это в фарш, и котлеты станут пышными, сочными и не развалятся: простейший ингредиент, чтобы угодить всем

Домашние котлеты на тарелке

Домашние котлеты на тарелке. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто не может жить без перекрученного мяса.

Котлетки, случается, подводят тех, кто их готовит. То развалятся во время жарки, то станут бесформенными прямо на сковороде.

Чтобы избежать таких неприятностей, в мясной фарш для котлет нужно добавить всего один простейший ингредиент. И сразу все изменится в лучшую сторону - блюдо станет идеальным.

Этот ингредиент - всего лишь крахмал. Он не утяжеляет фарш, делая котлеты легкими, воздушными, мягкими и очень аппетитными на вид.

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Но всего должно быть в меру. На 500 граммов фарша нужно добавить не больше  2,5-3 столовых ложек крахмала.

По материалам belnovosti.by.

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