Как очистить сковородку от вязкого нагара: средство с содой держим 10 минут и смываем

Головная боль для каждой домохозяйки отчистить сковородки от нагара. Сода и перекись водорода представляют собой ядреную смесь, которая может смыть и самые застарелые загрязнения - даже черную твердую накипь в виде гари.

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Что делать?

Возьмем три столовые ложки соды и две столовые ложки перекиси водорода. Сделаем кашу, соединив нужные вещества.

Далее нанесем получившуюся смесь на проблемные участки и подождем 10 минут.

Далее промоем сковородку под обильными струями воды с губкой и каплей моющего средства.