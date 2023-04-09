Дешево и сердито! Как легко и экологично почистить ковер уксусом: растворяет пятна на раз-два

Далеко не все домохозяйки готовы использовать химические чистящие средства с отдушками и едким режущим глаза и нос запахом. Для любителей экологичных методов, есть способ почистить ковры от застаревших пятен натуральным способом, да еще и порядочно сэкономив на порошках и гелях.
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В качестве помощника вам понадобится старый добрый уксус - он эффективно очищает поверхности, включая ковровые покрытия. Еще во времена СССР матерые домохозяйки снимали им старый налет и удаляли пятна.
Что делать?
Для начала возьмем две столовые ложки 9-процентного уксуса и разведем его в литре теплой воды. Смачиваем данным составом щетку и проходим ею по поверхности ковра. После чистки обязательно просушиваем покрытие и проветриваем комнату.
Если пятна остались, на них можно нанести кашицу из соды и воды, когда подсохнет, почистить это место щеткой.