Очищаем чайник раствором за три копейки — накипь отвалится кусками

Накипь приносит массу неудобств любителям горячих напитков, к тому же неприятно выглядит. Плавающие куски в кружке непроизвольно вызывают отвращение и возбуждают желание отставить ее в сторону. Решение есть!

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Опытные хозяйки поделились крутым способом, как в два счета очистить чайник от накипи. Для этого потребуются ингредиенты, которые есть на каждой кухне — 200 мл 9-процентного уксуса, две столовые ложки лимонного сока, одна — соли.

В чайник всыпаем одну чашку с кубиками льда, и по очереди добавляем туда нужные компоненты. Подождите, пока лед не растает.

Затем с помощью салфетки, желательно из целлюлозы, аккуратно вычистите накипь. К слову, усилий прилагать не придется, она буквально начнет отставать кусками.

Завершающим этапом помойте чайник привычным средством и насухо вытрите безворсовой салфеткой. Готово!

По материалам «ТУТ Новости»