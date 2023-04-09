Будет ослабевать? Что ждать от рубля - новый прогноз

Аналитики в сфере финансов считают, что в ближайшее время рубль не займет сильную позицию по отношению к иностранным валютам.
Так, инвестиционный стратег Сергей Суверов дал понять что в сегодняшнем положении рубля нет ничего страшного.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Власти вряд ли будут мешать рублю ослабевать, это выгодно бюджету и экспортерам. Кроме того, как неоднократно подчеркивали в российском Центральном Банке, его задача – таргетировать инфляцию, а не валютный курс», – отметил специалист в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказал о реабилитации рубля.