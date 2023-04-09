Будет ослабевать? Что ждать от рубля - новый прогноз

Аналитики в сфере финансов считают, что в ближайшее время рубль не займет сильную позицию по отношению к иностранным валютам.

Так, инвестиционный стратег Сергей Суверов дал понять что в сегодняшнем положении рубля нет ничего страшного.

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