Будет ослабевать? Что ждать от рубля - новый прогноз

Рубль

Рубль. Фото: Global Look Press 

Инвестиционный стратег Сергей Суверов поделился важной информацией.

Аналитики в сфере финансов считают, что в ближайшее время рубль не займет сильную позицию по отношению к иностранным валютам.

Так, инвестиционный стратег Сергей Суверов дал понять что в сегодняшнем положении рубля нет ничего страшного.

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«Власти вряд ли будут мешать рублю ослабевать, это выгодно бюджету и экспортерам. Кроме того, как неоднократно подчеркивали в российском Центральном Банке, его задача – таргетировать инфляцию, а не валютный курс», – отметил специалист в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказал о реабилитации рубля.

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