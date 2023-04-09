Зачем матерые хозяйки кладут монету в морозилку — крутой способ, жаль раньше не знали

Спасти себя от отравлений можно простым и очень крутым способом. Мало кто о нем знает, но продвинутые хозяйки давно им пользуются.

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Лайфхак имеет смысл, если вы подолгу не бываете дома. Возьмите монету и стакан замороженной воды. Положите ее на лед, уберите в морозилку. Все!

Благодаря такому способу можно в два счета определить, было ли отключение электричества, которое, к слову, нередкое явление.

Если монета покрыта льдом, то значит, что свет отключали. Соответственно, некоторые продукты в холодильнике могли испортиться. В первую очередь это касается мяса и рыбы, которые, как известно, из-за перепадов температур могут начать портиться. Употребление такой еды чревато пищевым отравлением.

По материалам портала Sante