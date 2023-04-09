Это удобрение спасет вашу орхидею: цветущее растение будет радовать долгое время

Оказалось, активированный уголь может спасти не только желудок человека от отравления, но и растение от гибели.

Активированный уголь станет отличным лекарство против гнили на корнях орхидеи. Для того, чтобы помочь растению, его вытаскивают и убирают сгнившие участки. Средством посыпают корни.

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Можно использовать уголь и для поливки орхидей. Таблетки растворяют в воде и поливают составом несколько раз в месяц. Благодаря этому цветок станет пышным и будет быстрее расти. Об этом заявили в belnovosti.by.