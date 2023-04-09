«Покупателю звонит человек...»: мошенники придумали новый способ наживаться на пользователях маркетплейсов

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«Для этого его нужно повторно проговорить, а после произнести цифры из СMС или уведомления, которое сразу же придет на телефон. На самом деле это надо совсем не для курьера, а чтобы сбросить пароль от аккаунта на маркетплейсе», – добавил Щеглов в беседе с vm.ru.