«Покупателю звонит человек...»: мошенники придумали новый способ наживаться на пользователях маркетплейсов

Стало известно, как мошенники только из-за одного звонка могут снять все деньги.
Главной задачей для преступника, который выманивает деньги через маркетплейсы, стало узнать пароли от личных кабинетов пользователей онлайн-площадок.
«Покупателю звонит человек, представляясь сотрудником магазина. Говорит, что нужно подтвердить данные для доставки: дескать, обычная процедура. Продавец отмечает, что он ввел номер телефона покупателя в систему для курьера и его надо подтвердить», – отметил специалист.
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«Для этого его нужно повторно проговорить, а после произнести цифры из СMС или уведомления, которое сразу же придет на телефон. На самом деле это надо совсем не для курьера, а чтобы сбросить пароль от аккаунта на маркетплейсе», – добавил Щеглов в беседе с vm.ru.