Будет лучший урожай: найдена идеальная подкормка для помидоров, которая не разорит ваш кошелек

Помидоры

Помидоры. Фото: Global Look Press 

Садоводы поделились своими секретами выращивания культуры.

Стало известно, как вырастить урожай томатов.

Эксперты отмечают, что самое главное при выращивании помидоров – правильная подкормка, а еще заблаговременные действия.

Не стоит запускать растения, важно вовремя поливать и рассаживать их. Тогда и богатый урожай не заставит себя долго ждать.

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Что касается подкормки, отлично подойдет для помидоров борная кислота. Пять граммов химического вещества добавляют к 10 литрам воды и наносят в период цветения культуры. Об этом стало известно из телеграм-канала «Дача | Мой домик».

Рассаду рекомендуют подкармливать раствором йода. Всего одна капля йода на три литра воды ускорит созревание плодов.

Напомним, ранее стало известно, какой цветок украсит любой уголок вашего огорода

 

 

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