Будет лучший урожай: найдена идеальная подкормка для помидоров, которая не разорит ваш кошелек

Стало известно, как вырастить урожай томатов.
Эксперты отмечают, что самое главное при выращивании помидоров – правильная подкормка, а еще заблаговременные действия.
Не стоит запускать растения, важно вовремя поливать и рассаживать их. Тогда и богатый урожай не заставит себя долго ждать.
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Что касается подкормки, отлично подойдет для помидоров борная кислота. Пять граммов химического вещества добавляют к 10 литрам воды и наносят в период цветения культуры. Об этом стало известно из телеграм-канала «Дача | Мой домик».
Рассаду рекомендуют подкармливать раствором йода. Всего одна капля йода на три литра воды ускорит созревание плодов.
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