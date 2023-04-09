Будет лучший урожай: найдена идеальная подкормка для помидоров, которая не разорит ваш кошелек

Стало известно, как вырастить урожай томатов.

Эксперты отмечают, что самое главное при выращивании помидоров – правильная подкормка, а еще заблаговременные действия.

Не стоит запускать растения, важно вовремя поливать и рассаживать их. Тогда и богатый урожай не заставит себя долго ждать.

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Что касается подкормки, отлично подойдет для помидоров борная кислота. Пять граммов химического вещества добавляют к 10 литрам воды и наносят в период цветения культуры. Об этом стало известно из телеграм-канала «Дача | Мой домик».